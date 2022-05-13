Андрей Свечников забросил вторую шайбу в текущем плей-офф НХЛ

В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Каролину Харрикейнз».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче — 3:1.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил свою вторую шайбу в текущем плей-офф. Он отличился на 44 минуте. Ему ассистировали Сет Джарвис и Себастьян Ахо. Всего на счету Свечникова 3 (2+1) очка в шести играх.
Всего в плей-офф россиянин сыграл в 32 поединках, забросив 11 шайб, а также отдав 12 результативных передач.
В составе «Бостона» отличились Брэд Маршан, Чарли Койл и Эрик Хаула.
На данный момент «Каролина» ведёт в серии со счётом 3-2.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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