Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Свечников забросил вторую шайбу в текущем плей-офф НХЛ

Андрей Свечников забросил вторую шайбу в текущем плей-офф НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче — 3:1.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил свою вторую шайбу в текущем плей-офф. Он отличился на 44 минуте. Ему ассистировали Сет Джарвис и Себастьян Ахо. Всего на счету Свечникова 3 (2+1) очка в шести играх.

Всего в плей-офф россиянин сыграл в 32 поединках, забросив 11 шайб, а также отдав 12 результативных передач.

В составе «Бостона» отличились Брэд Маршан, Чарли Койл и Эрик Хаула.

На данный момент «Каролина» ведёт в серии со счётом 3-2.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022