Кучеров догнал Ягра по голам в плей-офф НХЛ в возрасте до 28 лет

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» в шестом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой американской команды со счётом 4:3.



Один из голов за победителей забил российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, россиянин набрал 135-е (46+89) очко в плей-офф за карьеру.



Кучеров поднялся на восьмое место по количеству очков в Кубке Стэнли, набранных в возрасте 28 лет и младше. Столько же очков набрал Яромир Ягр и шведом Петер Форсберг.



Лидирует по данному показателю Уэйн Гретцки — 274 очка. Далее следуют Яри Курри (177), Марк Мессье (169), Брайан Троттье (154), Майк Босси (152), Гленн Андерсон (148) и Сидни Кросби (137).

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