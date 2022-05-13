Миронов поделился мнением об уходе из московского «Динамо» Шипачёва и Войнова

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал уход Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова из стана бело-голубых.



«У нас был отличный коллектив, ничего плохого не могу сказать про ребят. По всей видимости, «Динамо» меняет политику и хочет сделать больший упор на привлечение воспитанников к основному составу. Руководство клуба видит ситуацию таким образом, и я не вправе каким-либо образом это оценивать. Значит, буду брать одеяло на себя и наряду с другими ребятами, которые не первый год находятся в команде, сплачивать новый коллектив.

Я так понимаю, что в команде поменяется практически половина состава, значит, нужно брать инициативу в свои руки и создавать единую большую семью.



Говорят, что хотят создать команду четырёх равных звеньев, но наша задача заключается в том, чтобы был порядок в раздевалке, чтобы все были друг за друга. Буду брать на себя эту ответственность вместе с другими оставшимся ребятами. Уверен, что за счёт этого новички «Динамо» лучше адаптируются к команде и быстро вольются в новую среду. Не сомневаюсь в том, что мы снова построим отличный коллектив», — сказал Миронов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.