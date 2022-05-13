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Какая сборная выиграет ЧМ-2022 по хоккею?

Какая сборная выиграет ЧМ-2022 по хоккею?
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Сегодня, 13 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) стартует чемпионат мира 2022 года по хоккею.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: какая сборная выиграет чемпионат мира 2022 года по хоккею?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, в группе А сыграют сборные Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана, Италии и Франции. В группе В — команды Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Великобритании и Австрии.

Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. Четвертьфинальные встречи состоятся 26 мая, полуфиналы — 28 мая, матч за третье место и финал — 29 мая.

Сборная России по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) пропускает все международные турниры на уровне национальных и клубных команд в 2022 году.

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