Мартемьянов продолжит работу в качестве главного тренера «Сибири»

Главный тренер новосибирской «Сибири» Андрей Мартемьянов продолжит работу с клубом.



«Руководство хоккейного клуба «Сибирь» подвело итоги сезона-2021/2022 и оценило выступление команды, а также работу тренерского штаба. Принято решение, что главный тренер Андрей Мартемьянов продолжит работу в «Сибири» в сезоне-2022/2023, однако в тренерском штабе произойдут изменения», — говорится в заявлении на официальном сайте команды.



59-летний специалист работает в новосибирском клубе с 2021 года. Напомним, «Сибирь» заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 уступив в серии уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 1:4.