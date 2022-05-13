Мартемьянов продолжит работу в качестве главного тренера «Сибири»
Поделиться
Главный тренер новосибирской «Сибири» Андрей Мартемьянов продолжит работу с клубом.
«Руководство хоккейного клуба «Сибирь» подвело итоги сезона-2021/2022 и оценило выступление команды, а также работу тренерского штаба. Принято решение, что главный тренер Андрей Мартемьянов продолжит работу в «Сибири» в сезоне-2022/2023, однако в тренерском штабе произойдут изменения», — говорится в заявлении на официальном сайте команды.
59-летний специалист работает в новосибирском клубе с 2021 года. Напомним, «Сибирь» заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 уступив в серии уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 1:4.
Комментарии
- 13 мая 2022
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:21
-
09:12
-
08:45
-
08:33
-
08:24
-
08:17
-
08:08
-
07:34
-
07:25
-
07:24
-
07:02
-
06:43
-
06:43
-
06:34
-
06:06
-
05:36
-
05:18
-
04:43
-
04:15
-
04:14
-
00:02
- 12 мая 2022
-
23:24
-
23:07
-
22:12
-
21:51
-
21:33
-
21:06
-
20:40
-
19:50
Партнерский контент