В «Авангарде» заявили о клубах, лоббирующих изменение лимита на легионеров в КХЛ

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением об изменении лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.
«Мне кажется, что 5 легионеров — это наиболее понятная цифра лимита, и она никому не мешала. Изменение сейчас лоббируют клубы, которые набрали заранее российских хоккеистов и хотят сейчас получить преимущество. Мне кажется, это нечестно», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, ранее Федерация хоккея России (ФХР) предложила Министерству спорта уменьшить лимит до трёх игроков. Согласно предложению ФХР, общее число легионеров, заявленных в команду российского спортивного клуба на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России по хоккею среди мужских команд и Высшей хоккейной лиги — Кубка Шёлкового пути, должно быть не более трёх, в том числе одного вратаря, а в первенстве Высшей хоккейной лиги — не более трёх, в том числе ни одного вратаря.
При этом ФХР предлагает, чтобы ограничения на участие во всероссийских спортивных соревнованиях не распространялись на спортсменов, имеющих спортивное гражданство государств – участников ЕАЭС.
- 13 мая 2022
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