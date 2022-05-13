Крылов — о Мирошниченко: позитивные прогнозы о его выздоровлении пока подтверждаются

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о состоянии здоровья нападающего клуба Ивана Мирошниченко.
«По поводу Мирошниченко: скажу только то, что позитивные прогнозы о его выздоровлении, которые были вначале, пока подтверждаются. Мы надеемся, что он победит болезнь и продолжит играть в хоккей», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, 3 марта «Авангард» сообщил, что у Мирошниченко была обнаружена лимфома Ходжкина. Заболевание протекает в простой форме и поддаётся лечению. Вероятно, форвард пропустит весь следующий сезон.
Мирошниченко мог быть выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2022 года. Последний матч форвард провёл за фарм-клуб «Омские Крылья» 14 января. Всего на его счету 16 очков в 31 матче ВХЛ.
Сообщалось, что хоккеист может пропустить весь следующий сезон из-за болезни.
- 13 мая 2022
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