Крылов: «Авангард» ищет партнёра для новой арены. Скоро определимся с названием стадиона

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о поиске партнёра, который может приобрести права на название нового стадиона клуба — «Арены-Омск».
«Мы живём во время, когда любой доход важен для нас. Мы сейчас ищем партнёра, чтобы был нейминг у арены и мы получали дополнительный доход. Думаю, в ближайшее время мы определимся с названием стадиона.
Ставим задачу сформировать коллектив, который сможет бороться за Кубок Гагарина. В следующем сезоне потолок станет ещё более жёстким (только победитель сможет платить неограниченные бонусы), поэтому лига достаточно конкурентна. Тренер — это часть команды. Понятно, что у Рябыкина первый год работы, но для нас преемственность очень важна», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 13 мая 2022
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