Рейтинг силы ИИХФ: Финляндия, Канада и Швейцария — в топ-3

Официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) представил рейтинг силы команд накануне чемпионата мира 2022 года в Финляндии. Также к каждой сборной был добавлен её уникальный слоган.



В тройку сильнейших были включены сборные Финляндии, Канады и Швейцарии. «Мы должны выиграть, иначе фанаты устроят истерику в Тампере (Tampere tantrum — игра слов на английском)», — слоган финской команды.



«Что? Вторые? Мы — лучшие из лучших!» — так представлена сборная Канады. «Нико! Тимо! Вперёд!» — слоган швейцарцев.



Рейтинг силы ИИХФ:



1. Финляндия.

2. Канада.

3. Швейцария.

4. Чехия.

5. Германия.

6. Швеция.

7. Словакия.

8. США.

9. Дания.

10. Латвия.

11. Норвегия.

12. Казахстан.

13. Италия.

14. Великобритания.

15. Франция.

16. Австрия.



Напомним, чемпионат мира пройдёт в Хельсинки и Тампере (Финляндия) с 13 по 29 мая 2022 года.