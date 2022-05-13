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Рейтинг силы ИИХФ: Финляндия, Канада и Швейцария — в топ-3

Рейтинг силы ИИХФ: Финляндия, Канада и Швейцария — в топ-3
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Официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) представил рейтинг силы команд накануне чемпионата мира 2022 года в Финляндии. Также к каждой сборной был добавлен её уникальный слоган.

В тройку сильнейших были включены сборные Финляндии, Канады и Швейцарии. «Мы должны выиграть, иначе фанаты устроят истерику в Тампере (Tampere tantrum — игра слов на английском)», — слоган финской команды.

«Что? Вторые? Мы — лучшие из лучших!» — так представлена сборная Канады. «Нико! Тимо! Вперёд!» — слоган швейцарцев.

Рейтинг силы ИИХФ:

1. Финляндия.
2. Канада.
3. Швейцария.
4. Чехия.
5. Германия.
6. Швеция.
7. Словакия.
8. США.
9. Дания.
10. Латвия.
11. Норвегия.
12. Казахстан.
13. Италия.
14. Великобритания.
15. Франция.
16. Австрия.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в Хельсинки и Тампере (Финляндия) с 13 по 29 мая 2022 года.

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