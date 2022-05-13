Сборная США уверенно обыграла Латвию в первом матче на чемпионате мира по хоккею

В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч стартового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные США и Латвии. Встреча закончилась победой американской команды со счётом 4:1 (3:0, 1:0, 0:1).

На восьмой минуте матча Райли Барбер вывел сборную США, успешно подставив клюшку под бросок. На 11-й минуте Сет Джонс, реализовав численное большинство, увеличил преимущество американской команды. Через минуту Томас Бордело с передачи Сета Джонса в третий раз поразил ворота Элвиса Мерзликина. Хоккеист забросил в меньшинстве. На 33-й секунде второго периода Сэм Лафферти с передачи Джейкоба Мегны забил четвёртый гол. На 42-й минуте Андрис Джериньш «размочил» счёт, реализовав большинство.

Напомним, чемпионат мира стартовал сегодня, 13 мая, в Хельсинки и Тампере, он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Латвия 14 мая сыграет с Финляндией. США 15 мая встретятся с Австрией.