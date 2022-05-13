Результаты стартового игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Сегодня, 13 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл стартовый день чемпионата мира по хоккею — 2022. Было сыграно четыре встречи: по две в группах A и B.
Франция — Словакия — 2:4
В первом матче дня словаки с трудом переиграли французов, заменивших сборную России на турнире. Номинальные гости повели в две шайбы, однако подопечные Филиппа Бозона смогли отыграться — 2:2. В конце второго периода Самуэль Такач смог вновь вывести вперёд Словакию, а в конце встречи Павол Регенда оформил дубль и установил итоговый счёт. 18-летний Юрай Слафковски, признанный MVP Олимпийских игр — 2022 в Пекине, отдал две результативные передачи.
США — Латвия — 4:1
В параллельной встрече американцы не испытали сложностей с латышами. На быстрые голы Райли Барбера, Сета Джонса, Томаса Бордело и Сэма Лафферти подопечные Харийса Витолиньша смогли ответить только шайбой Андриса Джериньша.
Финляндия — Норвегия — 5:0
Хозяева турнира, финны, камня на камне не оставили от норвежцев. За «Суоми» отличились Харри Песонен, Тони Раяла, Ханнес Бьёрнинен, Йоэль Армиа и Ере Саллинен. Олимпийский чемпион — 2022 и бывший голкипер магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора оформил «сухарь».
Германия — Канада — 3:5
В заключительной встрече дня «кленовые листья» не без труда переиграли немцев. Канадцы добиться удобного задела в четыре шайбы после 40 минут встречи благодаря усилиями Коула Силлинджера, Кента Джонсона, Ноа Грегора и Пьера-Люка Дюбуа, оформившего дубль. Германия за два периода смогла ответить лишь голом Марка Михаэлиса — 1:5. Тем не менее в третьем игровом отрезке подопечные Тони Сёдерхольма дважды поразили ворота Логана Томпсона благодаря Маттиасу Плахте и Морицу Зайдеру, из-за чего концовка для канадцев стала нервной. Однако «кленовые листья» выдержали и отпраздновали первую победу на турнире.
- 13 мая 2022
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