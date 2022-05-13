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Результаты стартового игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Результаты стартового игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022
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Сегодня, 13 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл стартовый день чемпионата мира по хоккею — 2022. Было сыграно четыре встречи: по две в группах A и B.

Турнирная таблица ЧМ-2022

Франция — Словакия — 2:4

В первом матче дня словаки с трудом переиграли французов, заменивших сборную России на турнире. Номинальные гости повели в две шайбы, однако подопечные Филиппа Бозона смогли отыграться — 2:2. В конце второго периода Самуэль Такач смог вновь вывести вперёд Словакию, а в конце встречи Павол Регенда оформил дубль и установил итоговый счёт. 18-летний Юрай Слафковски, признанный MVP Олимпийских игр — 2022 в Пекине, отдал две результативные передачи.

ЧМ-2022. Группа A
13 мая 2022, пятница. 16:20 МСК
Франция
Окончен
2 : 4
Словакия
0:1 Регенда (Грман, Роман) – 10:23 (5x5)   0:2 Татар (Слафковски, Лантоши) – 21:54 (5x4)   1:2 Реш (Будон) – 26:06 (5x5)   2:2 Перре (Клеро, Овитю) – 32:49 (5x5)   2:3 Такач (Лишка, Немец) – 38:03 (5x5)   2:4 Регенда (Слафковски, Черешняк) – 59:52 (en)

США — Латвия — 4:1

В параллельной встрече американцы не испытали сложностей с латышами. На быстрые голы Райли Барбера, Сета Джонса, Томаса Бордело и Сэма Лафферти подопечные Харийса Витолиньша смогли ответить только шайбой Андриса Джериньша.

ЧМ-2022. Группа B
13 мая 2022, пятница. 16:20 МСК
США
Окончен
4 : 1
Латвия
1:0 Барбер (Беллоуз, Пик) – 07:11 (5x5)   2:0 Джонс (Шмидт, Гальченюк) – 10:18 (5x4)   3:0 Бордело (Джонс) – 11:36 (4x5)   4:0 Лафферти (Мегна) – 20:33 (5x5)   4:1 Джериньш (Букартс, Чуксте) – 41:47 (5x4)

Финляндия — Норвегия — 5:0

Хозяева турнира, финны, камня на камне не оставили от норвежцев. За «Суоми» отличились Харри Песонен, Тони Раяла, Ханнес Бьёрнинен, Йоэль Армиа и Ере Саллинен. Олимпийский чемпион — 2022 и бывший голкипер магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора оформил «сухарь».

ЧМ-2022. Группа B
13 мая 2022, пятница. 20:20 МСК
Финляндия
Окончен
5 : 0
Норвегия
1:0 Песонен (Армиа, Фильппула) – 18:29 (5x5)   2:0 Раяла – 31:37 (5x5)   3:0 Бьёрнинен (Анттила, Покка) – 36:06 (5x5)   4:0 Армиа (Ватанен, Раяла) – 41:36 (5x4)   5:0 Саллинен (Фриман, Раяла) – 57:56 (5x5)

Германия — Канада — 3:5

В заключительной встрече дня «кленовые листья» не без труда переиграли немцев. Канадцы добиться удобного задела в четыре шайбы после 40 минут встречи благодаря усилиями Коула Силлинджера, Кента Джонсона, Ноа Грегора и Пьера-Люка Дюбуа, оформившего дубль. Германия за два периода смогла ответить лишь голом Марка Михаэлиса — 1:5. Тем не менее в третьем игровом отрезке подопечные Тони Сёдерхольма дважды поразили ворота Логана Томпсона благодаря Маттиасу Плахте и Морицу Зайдеру, из-за чего концовка для канадцев стала нервной. Однако «кленовые листья» выдержали и отпраздновали первую победу на турнире.

ЧМ-2022. Группа A
13 мая 2022, пятница. 20:20 МСК
Германия
Окончен
3 : 5
Канада
0:1 Силлинджер (Андерсон, Лаури) – 08:06 (5x5)   0:2 Дюбуа – 17:22 (5x5)   1:2 Михаэлис (Зайдер, Пфёдерль) – 27:24 (5x5)   1:3 Дюбуа (Руа, Батерсон) – 31:37 (5x4)   1:4 Джонсон (Мерсер, Шабо) – 33:39 (5x4)   1:5 Грегор (Комтуа, Санхайм) – 37:35 (5x5)   2:5 Плахта (Штюцле, Зайдер) – 41:13 (5x3)   3:5 Зайдер (Штюцле, Пфёдерль) – 52:35 (5x3)
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