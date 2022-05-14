Малкин догнал Бурка по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит шестой матч раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:3. Одну из шайб в составе «Питтсбурга» забросил российский нападающий Евгений Малкин. Таким образом, Малкин набрал 180-е очко в плей-офф НХЛ и догнал Рэя Бурка по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ и теперь занимает 14-е место по этому показателю.
Следующей целью Малкина является Брайан Тротье, на счету которого 182 очка в плей-офф НХЛ.
В текущем сезоне плей-офф НХЛ Малкин принял участие в шести матчах, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.
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