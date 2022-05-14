Передача Шестёркина помогла «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» в шестом матче плей-офф НХЛ

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся шестой матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
В первом периоде «Питтсбург» дважды огорчил российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Отличились Джефф Картер и Брайан Раст. Во втором игровом отрезке гости ответили тремя заброшенными шайбами кряду. Дублем отметился Мика Зибанеджад, а также отличился Крис Крайдер, которому передачу сделал Игорь Шестёркин. В конце второго периода россиянин Евгений Малкин сравнял результат. На 59-й минуте Крайдер оформил дубль, а через минуту Эндрю Копп поразил пустые ворота.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут и 52 секунды, заработав «-1». Игорь Шестёркин отразил 31 бросок. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл 23 минуты и 1 секунду.
Счёт в серии стал 3-3.
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