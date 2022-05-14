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Передача Шестёркина помогла «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» в шестом матче плей-офф НХЛ

Передача Шестёркина помогла «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» в шестом матче плей-офф НХЛ
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся шестой матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В первом периоде «Питтсбург» дважды огорчил российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Отличились Джефф Картер и Брайан Раст. Во втором игровом отрезке гости ответили тремя заброшенными шайбами кряду. Дублем отметился Мика Зибанеджад, а также отличился Крис Крайдер, которому передачу сделал Игорь Шестёркин. В конце второго периода россиянин Евгений Малкин сравнял результат. На 59-й минуте Крайдер оформил дубль, а через минуту Эндрю Копп поразил пустые ворота.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут и 52 секунды, заработав «-1». Игорь Шестёркин отразил 31 бросок. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл 23 минуты и 1 секунду.

Счёт в серии стал 3-3.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
14 мая 2022, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Картер (Капанен, Петтерссон) – 14:12 (5x5)   2:0 Раст (Гюнцель) – 15:48 (5x5)   2:1 Зибанеджад (Строум, Фокс) – 25:05 (5x4)   2:2 Зибанеджад (Фокс, Линдгрен) – 26:21 (5x5)   2:3 Крайдер (Зибанеджад, Шестёркин) – 33:48 (5x4)   3:3 Малкин – 36:36 (5x5)   3:4 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 58:32 (5x5)   3:5 Копп (Руни, Фокс) – 59:33 (en)
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