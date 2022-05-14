Хоккеисты «Рейнджерс» поздравили Шестёркина после матча с «Питтсбургом»

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» поздравили российского голкипера Игоря Шестёркина после шестого матча плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Посмотреть поздравления Шестёркина можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В этой встрече Шестёркин отметился результативной передачей и отразил 31 бросок.

Таким образом, счёт в серии стал 3-3.

Решающий матч серии между «Рейнджерс» и «Питтсбургом» состоится 16 мая. Встреча пройдёт в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».

«Рейндженс» завершил регулярный чемпионат на четвёртом месте. «Питтсбург», в свою очередь, финишировал на седьмом месте.