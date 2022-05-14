«Рейнджерс» повторили историческое достижение в плей-офф НХЛ, установленное в 1950 году

Минувшей ночью «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли и сравнял счёт – 3-3. «Рейнджерс» уступали по ходу серии со счётом 1-3, но затем одержали две волевые победы подряд.
И в пятой, и в шестой встречах команда из Нью-Йорка отыгралась с 0:2 и победила. Таким образом, «Рейнджерс» стали третьей командой в истории, кому удавалось дважды подряд отыгрывать отставание как минимум в две шайбы в двух подряд матчах при угрозе вылета или поражения.
Ранее это делали «Детройт Ред Уингз» в 1950 году (в финале Кубка Стэнли с «Рейнджерс», 4-3) и «Филадельфия Флайерз» в 1987 году (в финале Кубка Стэнли с «Эдмонтоном», 3-4).
Напомним, в шестом матче серии голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отметился результативной передачей.
- 14 мая 2022
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