Крайдер: Шестёркин был лучшим игроком в течение всего года и продолжает им оставаться

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал игру российского голкипера команды Игоря Шестёркина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Это Игорь, игрок, который выручал нас весь год, делал это на каждом уровне, на котором он играл. Он сражается, вот что он делает. Он был нашим лучшим игроком в течение всего года и продолжает им оставаться», – цитирует Крайдера официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Шестёркин провёл 53 матча в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на его счету все шесть игр.

Отметим, что голкипер вошёл в топ-3 номинантов на «Везину Трофи», а также стал вторым российским вратарём, номинированным на «Харт Трофи» – приз, ежегодно вручаемый игроку, который внёс наибольший вклад в успехи команды в регулярном чемпионате.