Швеция — Австрия на ЧМ-2022: шведы заявили на матч 15 полевых игроков

Сегодня, 14 мая, в Тампере (Финляндия) проходит второй игровой день чемпионата мира – 2022. В 12:20 на «Нокиа-Арене» Швеция сыграет с командой Австрии. На этот матч шведы заявили 15 полевых игроков.
Состав сборной Швеции:
Хёгберг (Хелльберг);
Ларссон – Далин, Валльмарк – Бемстрём – Броме;
Экман-Ларссон – Густафссон, Фриберг – Келльман – Асплунд;
Тёммернес – Линдхольм, Бенгтссон – Нордстрём – Клингберг.
Напомним, обе команды выступают в группе B вместе со сборными Финляндии, США, Чехии, Великобритании, Латвии и Норвегии. Вчера, в первый игровой день, финны обыграли команду Норвегии со счётом 5:0.
Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира, их на турнире заменяют команды Франции и Австрии. Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая, 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.
- 14 мая 2022
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