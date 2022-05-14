Фетисов: сезон Овечкина не прошёл зря. Забил 50 шайб, приблизился к рекорду Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об игре Александра Овечкина в сезоне-2021/2022, который уже завершился для хоккеиста после вылета в первом раунде Кубка Стэнли.
«Это неприятно, но у Александра сезон получился. Уверен, у «Вашингтона» опытные менеджеры, которые придумают, как решить проблему. В следующем сезоне команда выступит лучше. Так что у Овечкина ещё будут шансы выиграть Кубок Стэнли. Тем он и прекрасен, что его может выиграть почти любая команда. Четырёхлетняя серия вылетов в первом раунде – хороший плацдарм для закладывания успеха на будущее.
Сашу поздравляю с очередным успешным сезоном. Понятно, что плей-офф – определяющая стадия, но сезон классный. 50 шайб забил, приближается к рекорду Гретцки. Разочарование есть, но сезон не прошёл зря», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 14 мая 2022
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