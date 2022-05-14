Швеция обыгрывает Австрию на чемпионате мира после двух периодов

В эти минуты в Тампере (Финляндия) на «Нокиа-Арене» проходит матч второго игрового дня чемпионата мира – 2022, в котором Швеция встречается с командой Австрии. На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, шведы ведут в счёте 3:1.



На третьей минуте Йоэль Келльман открыл счёт в матче с передач Антона Бенгтссона и Карла Клингберга, на 17-й Макс Фриберг увеличил преимущество шведов, ему ассистировал Келльман. На 20-й минуте Петер Шнайдер после паса Доминика Хайнриха сократил отставание в счёте.

Во втором периоде отличился Юаким Нордстрём с передач Матиаса Броме и Эрика Густафссона.

Обе команды выступают в группе B вместе со сборными Финляндии, США, Чехии, Великобритании, Латвии и Норвегии. Вчера, в первый игровой день, финны обыграли команду Норвегии со счётом 5:0, США выиграли у Латвии (4:1).



Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира, их на турнире заменяют команды Франции и Австрии. Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая, 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.