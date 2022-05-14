Американский журналист: Овечкин — лучший снайпер всех времён

Автор блога на Barstool Sports Эрик Натан отреагировал на вылет «Вашингтон Кэпиталз», где играет российский форвард Александр Овечкин, из Кубка Стэнли – 2022.



«Ови страдает. Нереальная регулярка, получил травму прямо накануне плей-офф, потерял Тома Уилсона на второй минуте первой игры и всё равно мог выиграть эту серию. Он – лучший снайпер всех времён, у него есть Кубок, и всё равно он расстраивается больше всех. «Долбанутая ситуация», — написал Натан.



Напомним, в прошедшем матче «Вашингтон» потерпел поражение в овертайме на домашнем льду со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2».