«Выходили вперёд — и сами продули». Овечкин поделился эмоциями после вылета из плей-офф

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после вылета «столичных» в первом раунде Кубка Стэнли от «Флориды Пантерз» (2-4 в серии).
«Мы могли выигрывать в каждом матче. Выходили вперёд — и сами продули. Особенно после 3:0, было тяжело потом вернуться в игру, но вы видели, что это была настоящая битва. Мы вышли вперёд, потом соперник вышел вперёд, мы сравняли счёт. Я не видел гол в овертайме, может, там был неудачный отскок, но поражение есть поражение», — сказал Овечкин.
Напомним, в прошедшем матче «Вашингтон» потерпел поражение в овертайме на домашнем льду со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2».
- 14 мая 2022
-
17:00
-
16:40
-
16:16
-
16:00
-
15:41
-
15:15
-
15:07
-
15:00
-
14:53
-
14:34
-
14:24
-
14:05
-
13:56
-
13:49
-
12:56
-
12:35
-
12:30
-
12:15
-
11:58
-
11:55
-
11:45
-
11:30
-
11:22
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:13
-
10:00
-
09:33
-
09:30
-
08:53
-
08:44
-
08:29
-
08:12