Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Выходили вперёд — и сами продули». Овечкин поделился эмоциями после вылета из плей-офф

«Выходили вперёд — и сами продули». Овечкин поделился эмоциями после вылета из плей-офф
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после вылета «столичных» в первом раунде Кубка Стэнли от «Флориды Пантерз» (2-4 в серии).

«Мы могли выигрывать в каждом матче. Выходили вперёд — и сами продули. Особенно после 3:0, было тяжело потом вернуться в игру, но вы видели, что это была настоящая битва. Мы вышли вперёд, потом соперник вышел вперёд, мы сравняли счёт. Я не видел гол в овертайме, может, там был неудачный отскок, но поражение есть поражение», — сказал Овечкин.

Напомним, в прошедшем матче «Вашингтон» потерпел поражение в овертайме на домашнем льду со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2».

Новость по теме
«Звёзды «Вашингтона» затихли». The Athletic подверг критике игру Овечкина в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022