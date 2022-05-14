«Выходили вперёд — и сами продули». Овечкин поделился эмоциями после вылета из плей-офф

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после вылета «столичных» в первом раунде Кубка Стэнли от «Флориды Пантерз» (2-4 в серии).

«Мы могли выигрывать в каждом матче. Выходили вперёд — и сами продули. Особенно после 3:0, было тяжело потом вернуться в игру, но вы видели, что это была настоящая битва. Мы вышли вперёд, потом соперник вышел вперёд, мы сравняли счёт. Я не видел гол в овертайме, может, там был неудачный отскок, но поражение есть поражение», — сказал Овечкин.

Напомним, в прошедшем матче «Вашингтон» потерпел поражение в овертайме на домашнем льду со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2».