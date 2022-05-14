Бекстрём: «Вашингтон» сам отдал серию «Флориде». Они забивают одну — и раскочегариваются

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём высказался о вылете «столичных» в первом раунде Кубка Стэнли от «Флориды Пантерз» (2-4).
«Для успеха в плей-офф надо уметь удерживать преимущество. Не знаю, что ещё сказать. Мы виноваты. Это разочаровывает. Не только в этой встрече, но и во всех остальных. У «Флориды» очень хорошая атака, им не нужно много времени, чтобы раскрутить её. Они забивают одну и раскочегариваются, начинают катить. Фактически мы сами отдали им эту серию», — цитирует Бекстрёма Washington Post.
В ходе серии «Флорида» одержала три волевые победы в матчах с «Вашингтоном».
Напомним, в прошедшем матче «Вашингтон» потерпел поражение в овертайме на домашнем льду со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ.
- 14 мая 2022
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