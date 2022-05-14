«Вашингтон» после поражения от «Флориды Пантерз» вылетел в первом раунде плей-офф в четвёртый раз подряд. Последний раз «столичные» проходили дальше стартовой серии в сезоне-2017/2018, когда стали обладателями Кубка Стэнли.
В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2».
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Выиграет ли ещё Александр Овечкин Кубок Стэнли?»
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся шестой матч серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме — 4:3, благодаря чему они одержали победу в серии — 4-2.
- 14 мая 2022
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