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Сборная Швейцарии пропустила два гола от Италии, но одержала победу на ЧМ-2022 по хоккею

Сборная Швейцарии пропустила два гола от Италии, но одержала победу на ЧМ-2022 по хоккею
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В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч второго игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Швейцарии и Италии. Встреча закончилась победой швейцарской команды со счётом 5:2 (3:0, 1:0, 1:2).

ЧМ-2022. Группа A
14 мая 2022, суббота. 16:20 МСК
Швейцария
Окончен
5 : 2
Италия
1:0 Мальгин (Симьон, Зигенталер) – 00:49 (5x5)   2:0 Тюркауф (Корви, Зигенталер) – 17:05 (5x5)   3:0 Амбюль (Зигенталер, Шерве) – 19:42 (5x5)   4:0 Тюркауф (Курашев, Шерве) – 26:20 (5x5)   4:1 Глира (Ханнун, Макнелли) – 48:40 (5x5)   5:1 Хишир (Майер, Берчи) – 58:20 (5x5)   5:2 Ханнун (Костнер, Петан) – 58:52 (5x4)

На 49-й секунде встречи Денис Мальгин вывел Швейцарию вперёд. На 18-й минуте Кэлвин Тюркауф удвоил преимущество номинальных хозяев. За 18 секунд до конца первого периода Андрес Амбюль забросил третью шайбу в ворота итальянцев. На 27-й минуте Кэлвин Тюркауф оформил дубль. На 49-й минуте Даниэль Глира отыграл одну шайбу. На 59-й минуте Нико Хишир с передачи Тимо Майера довёл счёт до крупного, однако через 32 секунды Данте Ханнун отыграл ещё один гол.

Напомним, чемпионат мира стартовал вчера, 13 мая, в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Швейцария 15 мая сыграет с Данией. Италия в этот же день встретится с Канадой.

Турнирная таблица ЧМ-2022
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