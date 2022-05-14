Видео подавленного Овечкина с пресс-конференции после вылета из плей-офф НХЛ

Появилось видео с пресс-конференции «Вашингтон Кэпиталз» после вылета команды в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги от «Флориды Пантерз» (2-4). Капитан «столичных» Александр Овечкин выглядел крайне подавленным и высказал несколько острых фраз.
Видео с пресс-конференции можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, в прошедшем матче «Вашингтон» потерпел поражение в овертайме на домашнем льду со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2». «Вашингтон» после поражения от «Флориды Пантерз» вылетел в первом раунде плей-офф в четвёртый раз подряд. Последний раз «столичные» проходили дальше стартовой серии в сезоне-2017/2018, когда стали обладателями Кубка Стэнли.
- 14 мая 2022
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