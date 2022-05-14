Сидни Кросби после травмы принял участие в тренировке по желанию

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби принял участие в тренировке команды, сообщает журналист Мишель Кречиоло в «Твиттере».

Отмечается, что тренировка была по желанию. Кроме Кросби, на ней присутствовали другие хоккеисты, восстанавливающиеся после повреждений, — голкипер Тристан Джерри и нападающий Рикард Ракелль.

Напомним, Кросби получил травму в пятой встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» в середине второго периода при счёте 2:0 в пользу «Питтсбурга». Канадский форвард пропустил силовой приём в исполнении защитника хозяев Джейкоба Трубы и не смог продолжить встречу. Главные арбитры встречи, Гарретт Рэнк и Вес Макколи, не зафиксировали нарушения правил в действиях американского хоккеиста «синерубашечников».

Счёт в серии — 3-3, решающий матч состоится в ночь с 15 на 16 мая.