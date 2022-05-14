Жена Малкина отреагировала на вылет Капризова и Овечкина из плей-офф НХЛ

Анна Кастерова, жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в своём телеграм-канале отреагировала на вылет из плей-офф Национальной хоккейной лиги нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Жаль, что «Миннесота» и «Сент-Луис» вышли друг на друга в первом раунде. Капризов — очень даровитый и филигранный игрок, эстетическое удовольствие наблюдать за этим парнем. И «Вашингтон», конечно. Александр — неоспоримый лидер, надёжный офис и горячее ядро «Кэпиталз», хотелось бы, чтобы ещё поиграли в пределах финала конференции», — говорится в сообщении.

Напомним, «Миннесота» проиграла серию «Сент-Луис Блюз» в шести матчах, «Вашингтон» вылетел после поражения от «Флориды Пантерз» (2-4). «Питтсбургу» предстоит сыграть седьмую встречу с «Нью-Йорк Рейнджерс».