Трое игроков «Миннесоты» после вылета из плей-офф НХЛ пополнят сборную США на ЧМ-2022

Сборная США по хоккею пополнила заявку на чемпионат мира — 2022, проходящий в Тампере и Хельсинки (Финляндия), троими игроками из «Миннесоты Уайлд», сообщает официальный сайт федерации хоккея страны.
На турнире в составе американской команды сыграют нападающие Райан Хартман и Мэтт Болди, а также защитник Джон Меррилл. Они должны присоединиться к сборной на следующей неделе.
Напомним, ранее «Миннесота Уайлд» вылетела из плей-офф Национальной хоккейной лиги, проиграв серию первого раунда «Сент-Луис Блюз» в шести матчах — 2-4.
Хартман за 82 встречи регулярки забил 34 гола и отдал 31 голевую передачу, суммарно набрав 65 очков. Болди сыграл 47 матчей и записал на свой счёт 39 (15+24) результативных баллов. Меррилл принял участие в 68 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил четыре шайбы и отдал 16 голевых передач.
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