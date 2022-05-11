Rink Live: Капризов не может тащить на своей спине всю остальную команду

Издание Rink Live прокомментировало игру российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз». Форвард оформил дубль, но его команда всё равно проиграла — 2:5.

«В начале истории «Миннесоты Уайлд» был Мариан Габорик. Он не мог всё сделать в одиночку.



Затем был Микко Койву. Оказалось, что он тоже один в поле не воин.



Потом клуб дал Заку Паризе и Райану Сутеру контракты, достойные игроков, от которых ожидалось то, что они будут вести команду к трофеям. Их было уже двое, но и они не оказались способны справиться с возложенной на них ответственностью.



И вот идёт уже 2022-й год истории «Миннесоты Уайлд», и у команды есть новый спаситель, тот, кто в этом сезоне ставит снайперские рекорды и перспектива которого — стать лучшим игроком, когда-либо выступавшим за клуб. Но он тоже не может делать всё сам.



Кирилл Капризов — хоккеист интенсивный, резкий, в общем, всё то, каким его рекламировали до переезда в НХЛ. Но 97-й номер «Миннесоты» не может тащить на своей спине всю остальную команду, как бы он ни старался это делать. Он забросил обе шайбы «Уайлд» во вчерашнем матче, обернувшемся домашним поражением со счётом 2:5 — поражением, которое ставит «Минни» на расстояние одного шага от вылета.



Капризов лидирует в снайперской гонке плей-офф Кубка Стэнли. Каждый раз, когда он касается шайбы или же просто находится рядом с ней, трибуны домашней арены «Миннесоты» оживляются. Но, как он ни пытался привести свою команду к победе в пятой встрече серии, на площадке было слишком много парней в джерси «Уайлд», которые просто стояли и ждали, пока другие их партнёры что-то сделают. Но у них это не вышло.



Эвасон сказал о 20 Капризовых? В составе «Уайлд» может сейчас найтись один или два игрока, которые прилагали бы те же усилия, что и Кирилл. Других таких, как Капризов, в команде попросту нет — да и во всём хоккейном мире их мало. Тем не менее у «Миннесоты» есть Кевин Фиала и Матс Цуккарелло, которых можно было бы настроить на то, чтобы они стали теми самыми игроками, которыми были последние семь месяцев. Есть ещё Йоэль Эрикссон Эк и Маркус Фолиньо, которых тоже не используют так, как на протяжении большей части сезона.



Вместо этого лучший регулярный чемпионат в истории клуба оборачивается выступлением в плей-офф, которое так знакомо болельщикам «Миннесоты».



За три домашних матча серии «Уайлд» пропустили 11 голов. Вратарь команды, Марк-Андре Флёри, будущий член Зала славы НХЛ, проводит более чем средний плей-офф, а полевые игроки продолжают позволять ассистенту капитана «Блюз» Брэйдену Шенну превращать хоккейный матч в реслинг и опрокидывать раз за разом хоккеистов «Миннесоты», не получая за это справедливого возмездия.



Теперь поклонники «Уайлд» продолжат делать то, что и раньше, а именно — горевать по поводу поражения в матче, в котором можно и нужно было побеждать. Но каждый из них в этом деле будет не одинок», — говорится в сообщении.