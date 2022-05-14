Крикунов: пять легионеров — абсурд, три — тоже много. Можно обойтись без них

Один из самых авторитетных российских тренеров, экс-наставник сборной России Владимир Крикунов считает, что клубы КХЛ вполне могут обойтись без легионеров.
«Споры относительно количества легионеров в клубах, я считаю, вообще неуместны. У нас огромное количество своих воспитанников, которым нужно расти. Зачем приглашать посредственных иностранцев, тем самым закрывая путь нашим ребятам? Пять легионеров — полнейший абсурд, три — тоже, на мой взгляд, много. Я вообще считаю, что можно обойтись без легионеров, тем более что в большинстве клубов в минувшем сезоне они выглядели порой слабее 19-20-летних своих воспитанников.
Если бы запретили играть легионерам, то не было бы оттока молодёжи за океан. А так мы сами себе создаём проблемы — сначала платим огромные деньги легионерам, а затем пытаемся за немалые деньги вернуть наших воспитанников из-за океана.
В Советском Союзе вообще у нас не было легионеров. И что? Разве у нас был плохой чемпионат? А в нынешней ситуации, когда нам объявляют санкции, отзывают игроков из наших клубов, какой смысл их приглашать, тратить деньги на трансферы, огромные зарплаты? Нет в этом никакого смысла! Вспомните, был период, что ввели запрет на вратарей-иностранцев в нашем чемпионате и появились новые молодые ребята. Смотрите, сколько их сейчас в НХЛ, причём все они на лидирующих позициях», — сказал Крикунов «Чемпионату».
- 14 мая 2022
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