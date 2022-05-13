Кожевников: три легионера в КХЛ — оптимальное решение

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что лимит в трёх легионеров для клубов КХЛ будет оптимальным.
«У нас огромная страна, большое количество созданных академий, школ. Самое главное — давать дорогу своим воспитанникам. Легионеры должны быть лидерами, каким был в своё время в «Авангарде» великий чех Яромир Ягр. Лишь бы кого, как делают многие клубы, приглашать нецелесообразно. Причём это касается не только игроков, но и тренеров. Так что три легионера — оптимальное решение.
Лучше давать дорогу в большой хоккей россиянам, давать возможность им заработать, чем кормить иностранцев. Они к нам приезжают, и, имея хорошие контракты, просто отдыхают. Многим безразличная судьба клуба, им главное получить свои деньги. Не раз уже было, когда они приезжают к себе на родину и начинают рассказывать какие-то небылицы про Россию, про российский хоккей. Вот от таких надо держаться подальше", — сказал Кожевников «Чемпионату».
Ранее председатель совета директоров «Авангарда» заявил, что в КХЛ нужно оставить прежний лимит в 5 легионеров.
- 13 мая 2022
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