Капитан «Тампы» Стэмкос: серия с «Торонто» – одна из самых сложных, что мы играли

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после победы в седьмом, решающем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1) поделился мнением о сопернике.

«Это — отличная хоккейная команда. Без сомнений. У них есть всё необходимое. Просто в плей-офф никогда не бывает легко. Серия с «Торонто» – одна из самых сложных, что мы играли. У них есть всё. Но у нас тоже всё есть», — приводит слова Стэмкоса журналист Пьер Лебрюн.

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Напомним, в полуфинале Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Флоридой Пантерз», накануне победившей в серии с «Вашингтон Кэпиталз» (4-2). «Молнии» являются действующим обладателем Кубка Стэнли.