Юрзинов-ст.: в КХЛ существует проблема лишних легионеров

Легендарный тренер, трехкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира – дважды в качестве игрока, шесть раз в качестве тренера — Владимир Юрзинов-старший поделился мнением о легионерах в КХЛ.
«Начнём с того, что в нынешней ситуации в мире вопрос лимита на легионеров – не самый актуальный, поскольку любое приглашение иностранца в Россию является непредсказуемым и рискованным. Убедились в этом ещё в розыгрыше Кубка Гагарина, когда отъезды легионеров стали массовыми и показали их отношение к нашему чемпионату.
Давайте посмотрим на легионеров трезво. Они увеличивают интерес к нашей Лиге? Наверное, нет, ведь она в этом сезоне по посещаемости в Европе чуть ли не седьмая. Они кардинально повышают уровень КХЛ? Не уверен, что подтверждают первые результаты сборных Латвии и Казахстана на чемпионате мира, когда нас оставили позади, например, датчане.
Значит, проблема лишних легионеров существует. И вообще нынешняя ситуация в мире заставляет нас ещё раз посмотреть на свое внутреннее хозяйство. У нас столько школ, арен, академий, они обязаны давать профессиональному хоккею России стабильный результат. Но пока мы видим в стране лишь три-четыре надёжных центра развития, хотя их должно быть десятки. Вот где наш главный резерв. Вот что должны обсуждать в первую очередь – а не легионеров!» – цитирует Юрзинова Russia-Hockey.
- 15 мая 2022
-
09:15
-
09:00
-
08:31
-
08:21
-
08:05
-
07:47
-
07:04
-
06:23
-
05:51
-
05:43
-
04:53
-
04:48
-
02:20
-
00:00
- 14 мая 2022
-
23:55
-
23:38
-
23:25
-
23:03
-
22:37
-
22:33
-
22:19
-
21:50
-
21:13
-
20:58
-
20:43
-
20:15
-
19:42
-
19:15
-
19:00
-
18:38
-
18:34
-
18:11
-
17:55
-
17:29
-
17:00