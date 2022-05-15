Юрзинов-ст.: в КХЛ существует проблема лишних легионеров

Легендарный тренер, трехкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира – дважды в качестве игрока, шесть раз в качестве тренера — Владимир Юрзинов-старший поделился мнением о легионерах в КХЛ.



«Начнём с того, что в нынешней ситуации в мире вопрос лимита на легионеров – не самый актуальный, поскольку любое приглашение иностранца в Россию является непредсказуемым и рискованным. Убедились в этом ещё в розыгрыше Кубка Гагарина, когда отъезды легионеров стали массовыми и показали их отношение к нашему чемпионату.



Давайте посмотрим на легионеров трезво. Они увеличивают интерес к нашей Лиге? Наверное, нет, ведь она в этом сезоне по посещаемости в Европе чуть ли не седьмая. Они кардинально повышают уровень КХЛ? Не уверен, что подтверждают первые результаты сборных Латвии и Казахстана на чемпионате мира, когда нас оставили позади, например, датчане.



Значит, проблема лишних легионеров существует. И вообще нынешняя ситуация в мире заставляет нас ещё раз посмотреть на свое внутреннее хозяйство. У нас столько школ, арен, академий, они обязаны давать профессиональному хоккею России стабильный результат. Но пока мы видим в стране лишь три-четыре надёжных центра развития, хотя их должно быть десятки. Вот где наш главный резерв. Вот что должны обсуждать в первую очередь – а не легионеров!» – цитирует Юрзинова Russia-Hockey.

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