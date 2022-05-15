Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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В ночь с 14 на 15 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Было сыграно два матча в Восточной конференции и один – в Западной.
«Каролина Харрикейнз» – «Бостон Брюинз» – 3:2
«Каролина» переиграла «Бостон», одержав четыре победы в четырёх домашних матчах. Благодаря этому «Харрикейнз» вышли во второй раунд (4-3).
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
14 мая 2022, суббота. 23:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Терявяйнен (Доми, Славин) – 18:36 (5x5) 2:0 Доми (Стаал, Шей) – 23:14 (5x5) 2:1 Дебраск (Макэвой, Бержерон) – 25:04 (5x5) 3:1 Доми (Терявяйнен, Славин) – 30:33 (5x5) 3:2 Пастрняк (Макэвой, Холл) – 59:38 (6x5)
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 1:2
«Тампа» выиграла у «Торонто» в седьмом матче серии благодаря дублю Ника Пола.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
15 мая 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Колтон, Фут) – 18:24 (5x5) 1:1 Райлли (Мэттьюс, Марнер) – 33:25 (5x5) 1:2 Пол – 36:32 (5x5)
«Эдмонтон Ойлерз» – «Лос-Анджелес Кингз» – 2:0
«Эдмонтон» прошёл «Лос-Анджелес», а Коннор Макдэвид, набравший два очка в матче (1+1) повторил рекорд XXI века, принадлежавший Александру Овечкину, Сидни Кросби и Клоду Жиру.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 7-й матч
15 мая 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Сеси (Макдэвид, Драйзайтль) – 33:15 (5x5) 2:0 Макдэвид (Ямамото, Кулак) – 56:07 (5x5)
Сетка плей-офф Кубка Стэнли — 2022
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