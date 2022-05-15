Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 14 на 15 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Было сыграно два матча в Восточной конференции и один – в Западной.



«Каролина Харрикейнз» – «Бостон Брюинз» – 3:2



«Каролина» переиграла «Бостон», одержав четыре победы в четырёх домашних матчах. Благодаря этому «Харрикейнз» вышли во второй раунд (4-3).

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 1:2



«Тампа» выиграла у «Торонто» в седьмом матче серии благодаря дублю Ника Пола.

«Эдмонтон Ойлерз» – «Лос-Анджелес Кингз» – 2:0



«Эдмонтон» прошёл «Лос-Анджелес», а Коннор Макдэвид, набравший два очка в матче (1+1) повторил рекорд XXI века, принадлежавший Александру Овечкину, Сидни Кросби и Клоду Жиру.

Сетка плей-офф Кубка Стэнли — 2022