Купер: серия «Тампа» – «Торонто» – самая равная, которую вы видели

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу в седьмом матче над «Торонто Мэйпл Лифс».

«Это была самая равная серия, которую вы видели. Неприятности поднимают голову самыми разными способами, и иногда это может быть, срочность. «Лифс» хорошо стартовали против нас, нам пришлось пережить шторм, но когда пострадал Пойнт, это, казалось, сплотило всю команду. Я не думаю, что после этого мы оглядывались назад», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ.



Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт не смог продолжить игру в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» после контакта с защитником «Торонто» Майком Джордано. Хоккеист пытался сыграть через боль, но всё равно досрочно завершил матч.



Напомним, сегодня, 15 мая, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся решающий, седьмой, матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-3.