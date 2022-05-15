Отец Василевского: никто бы плохого слова не сказал, если бы они не выиграли сегодня

Андрей Василевский-старший, отец голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, прокомментировал выход «Тампы» в следующий раунд после победы над «Торонто Мэйпл Лифс».



«Никто бы плохого слова не сказал, если бы они не выиграли сегодня, потому что «Торонто» тоже был достоин победы. Получилось так, что «Тампа» научилась управлять своими эмоциями, своими ресурсами. Цели заточены под победу. Немаловажный фактор – роль вратаря.

Эта игра не только в копилку опыта его карьеры, но и в историю команды, потому что до начала шестой игры мне казалось, что «Тампа» была более сытой командой, а «Торонто» – более голодной, и они были достойны победы в этой серии. В шестой и седьмой играх «Тампа» преобразилась, в том числе и Андрей, и не дала «Торонто» шанс. Мне понравились слова главного тренера «Тампы» Джона Купера: «В шестой игре мы приоткрыли дверь — что нам мешает в эту дверь ворваться?». Он хороший мотиватор», – цитирует Василевского-старшего ТАСС.