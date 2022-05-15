Сборная Австрии обыгрывает США после двух периодов в матче чемпионата мира — 2022

В эти минуты в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» проходит матч в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором встречаются сборные Австрии и США. По окончании второго периода австрийцы выигрывают со счётом 2:1.



В составе подопечных Роджера Бадера заброшенными шайбами отметились нападающий Беньямин Нисснер с передач Марко Каспера и Давида Майера, а также форвард Пауль Хубер, которому ассистировали Али Вуковиц и Лукас Хаудум. У американцев гол забил нападающий Киффер Беллоуз с передач Бена Майерса и Джейкоба Мегны.



Напомним, обе команды выступают в группе В вместе с командами Финляндии, Чехии, Швеции, Норвегии, Великобритании и Латвии. Групповой этап чемпионата мира пройдёт с 13 по 24 мая.