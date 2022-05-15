Сборная Австрии обыгрывает США после двух периодов в матче чемпионата мира — 2022
Поделиться
В эти минуты в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» проходит матч в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором встречаются сборные Австрии и США. По окончании второго периода австрийцы выигрывают со счётом 2:1.
В составе подопечных Роджера Бадера заброшенными шайбами отметились нападающий Беньямин Нисснер с передач Марко Каспера и Давида Майера, а также форвард Пауль Хубер, которому ассистировали Али Вуковиц и Лукас Хаудум. У американцев гол забил нападающий Киффер Беллоуз с передач Бена Майерса и Джейкоба Мегны.
Напомним, обе команды выступают в группе В вместе с командами Финляндии, Чехии, Швеции, Норвегии, Великобритании и Латвии. Групповой этап чемпионата мира пройдёт с 13 по 24 мая.
Комментарии
- 15 мая 2022
-
18:17
-
17:47
-
17:27
-
17:03
-
16:24
-
15:47
-
15:34
-
15:29
-
15:00
-
14:38
-
14:26
-
13:50
-
13:37
-
12:58
-
12:47
-
12:21
-
11:54
-
11:00
-
10:45
-
10:27
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:51
-
09:28
-
09:15
-
09:00
-
08:31
-
08:21
-
08:05
-
07:47
-
07:04
-
06:23
-
05:51
-
05:43
Партнерский контент