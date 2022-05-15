Гарпенлёв оценил решение 5 игроков из НХЛ отказаться играть за Швецию на чемпионате мира

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлёв прокомментировал решение пяти хоккеистов НХЛ отказаться играть за национальную команду на чемпионате мира 2022 года в Финляндии.
«С самого начала я говорил, что если ты не хочешь представлять свою страну и играть за сборную Швеции, то и не стоит этого делать. Я хочу обратить внимание на тех, кто приехал: Оливер Экман-Ларссон сыграет на своём седьмом чемпионате мира, Адам Ларссон — на четвёртом, Расмус Далин — впервые», — приводит слова Гарпенлёва Aftonbladet.
Ранее сообщалось, что хоккеисты «Миннесоты Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк и Юнас Бродин, а также игроки «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон и Юхан Ларссон отказались выступать за сборную Швеции на чемпионате мира – 2022. Также за команду не сыграет Хампус Линдхольм из «Бостон Брюинз».
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