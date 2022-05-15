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Гарпенлёв оценил решение 5 игроков из НХЛ отказаться играть за Швецию на чемпионате мира

Гарпенлёв оценил решение 5 игроков из НХЛ отказаться играть за Швецию на чемпионате мира
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Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлёв прокомментировал решение пяти хоккеистов НХЛ отказаться играть за национальную команду на чемпионате мира 2022 года в Финляндии.

«С самого начала я говорил, что если ты не хочешь представлять свою страну и играть за сборную Швеции, то и не стоит этого делать. Я хочу обратить внимание на тех, кто приехал: Оливер Экман-Ларссон сыграет на своём седьмом чемпионате мира, Адам Ларссон — на четвёртом, Расмус Далин — впервые», — приводит слова Гарпенлёва Aftonbladet.

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Миннесоты Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк и Юнас Бродин, а также игроки «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон и Юхан Ларссон отказались выступать за сборную Швеции на чемпионате мира – 2022. Также за команду не сыграет Хампус Линдхольм из «Бостон Брюинз».

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