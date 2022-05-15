5 хоккеистов НХЛ отказались играть за Швецию. В прошлой игре у неё было 15 полевых игроков

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк и Юнас Бродин, а также игроки «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон и Йохан Ларссон отказались выступать за сборную Швеции на чемпионате мира – 2022. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet. Также по информации Expressen, за команду не сыграет Хампус Линдхольм из «Бостон Брюинз».



Сообщается, что Эриксон Эк травмирован, Линдхольм проходит реабилитацию, Бродин отказался ехать на ЧМ, а у Ларссона и Йоханссона заканчиваются контракты с клубами, из-за чего они также не сыграют на ЧМ.



Напомним, в прошлом матче шведы победили австрийцев со счётом 3:1, играя в 15 полевых игроков. Ближайший матч команда проведёт сегодня, 15 мая, в 20:20 с командой Чехии.

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