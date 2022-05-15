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Результаты третьего игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Результаты третьего игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022
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Сегодня, 15 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл третий день чемпионата мира по хоккею — 2022. Было сыграно шесть встреч: по три в группах A и B.

Италия — Канада — 1:6

Сборная Канады одержала вторую победу на турнире, разгромив Италию. У канадцев отличились Трэвис Санхайм, Джош Андерсон, Николя Руа, Кент Джонсон, Дайсин Мэйо и Ноа Грегор.

ЧМ-2022. Группа A
15 мая 2022, воскресенье. 12:20 МСК
Италия
Окончен
1 : 6
Канада
1:0 Пьетрониро (Макнелли, Фриго) – 12:57 (5x5)   1:1 Санхайм (Сиверсон, Андерсон) – 15:50 (5x5)   1:2 Андерсон (Мэйо, Лаури) – 28:15 (5x5)   1:3 Руа (Дюбуа, Грейвз) – 35:14 (5x5)   1:4 Джонсон (Шабо, Барзал) – 37:30 (5x5)   1:5 Мэйо (Комтуа, Мерсер) – 42:49 (5x5)   1:6 Грегор (Мерсер) – 54:54 (4x5)

Норвегия — Великобритания — 4:3 Б

Сборная Норвегии одержала первую победу на чемпионате мира, в серии буллитов оказавшись сильнее Великобритании.

ЧМ-2022. Группа B
15 мая 2022, воскресенье. 12:20 МСК
Норвегия
Окончен
4 : 3
Б
Великобритания
1:0 Клавестад (Треттенес, Хофф) – 16:13 (5x5)   2:0 Олимб (Россели Ольсен, Йоханнесен) – 26:35 (5x4)   3:0 Олимб (Олимб, Россели Ольсен) – 35:19 (5x4)   3:1 Дауд (Лэйк, Батч) – 52:51 (5x5)   3:2 Перлини (Мози, Конуэй) – 53:29 (5x5)   3:3 Ричардсон (Перлини, Тетлоу) – 56:09 (5x5)   4:3 Хага – 65:00 (ПБ)

Франция — Казахстан — 2:1

Сборная Франции в упорной борьбе оказалась сильнее команды Казахстана. Это первая победа французов на турнире.

ЧМ-2022. Группа A
15 мая 2022, воскресенье. 16:20 МСК
Франция
Окончен
2 : 1
Казахстан
0:1 Орехов (Михайлис, Блэкер) – 05:08   1:1 Тексье (Галле) – 32:31 (5x5)   2:1 Шакиашвили (Тексье, Бозон) – 39:35 (5x4)

Австрия — США — 2:3 ОТ

Сборная США одержала волевую победу над австрийцами в овертайме. Решающую шайбу забросил Люк Хьюз.

ЧМ-2022. Группа B
15 мая 2022, воскресенье. 16:20 МСК
Австрия
Окончен
2 : 3
ОТ
США
1:0 Нисснер (Каспер, Майер) – 14:25 (5x5)   2:0 Хубер (Вуковиц, Хаудум) – 34:26 (5x5)   2:1 Беллоуз (Майерс, Мегна) – 34:43 (5x5)   2:2 Годетт (Гальченюк, Джонс) – 48:43 (5x4)   2:3 Хьюз (Фаррелл) – 63:07 (3x3)

Дания — Швейцария — 0:6

Швейцарцы разгромили команду Дании, забросив шесть безответных шайб. Это вторая победа для швейцарцев на текущем чемпионате мира.

ЧМ-2022. Группа A
15 мая 2022, воскресенье. 20:20 МСК
Дания
Окончен
0 : 6
Швейцария
0:1 Херцог (Глаузер, Корви) – 08:58 (5x5)   0:2 Майер (Мозер, Мальгин) – 21:03 (5x4)   0:3 Зутер (Мальгин, Симьон) – 25:01 (5x5)   0:4 Мозер (Мальгин, Зутер) – 32:39 (5x5)   0:5 Курашев (Хишир, Корви) – 37:33 (5x4)   0:6 Мальгин (Майер, Мозер) – 46:39 (5x4)

Чехия — Швеция — 3:5

Шведская команда переиграла чехов, забросив пять шайб. Два балла набрал экс-форвард ЦСКА Лукас Валльмарк. У чехов набрал три балла Роман Червенка, выступавший в КХЛ за «Авангард» и СКА.

ЧМ-2022. Группа B
15 мая 2022, воскресенье. 20:20 МСК
Чехия
Окончен
3 : 5
Швеция
1:0 Крейчи (Червенка) – 06:03 (5x5)   1:1 Асплунд (Бемстрём, Валльмарк) – 19:24 (5x4)   1:2 Бемстрём (Валльмарк, Густафссон) – 22:47 (5x3)   1:3 Броме – 25:50 (5x5)   1:4 Асплунд (Густафссон) – 28:52 (5x5)   2:4 Кундратек (Червенка, Иржичек) – 37:36 (5x4)   2:5 Бенгтссон (Броме) – 44:50 (5x5)   3:5 Блюмель (Червенка, Шимек) – 45:19 (5x5)

Турнирная таблица ЧМ-2022

Турнирная таблица ЧМ-2022
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