Результаты третьего игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Сегодня, 15 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл третий день чемпионата мира по хоккею — 2022. Было сыграно шесть встреч: по три в группах A и B.
Италия — Канада — 1:6
Сборная Канады одержала вторую победу на турнире, разгромив Италию. У канадцев отличились Трэвис Санхайм, Джош Андерсон, Николя Руа, Кент Джонсон, Дайсин Мэйо и Ноа Грегор.
Норвегия — Великобритания — 4:3 Б
Сборная Норвегии одержала первую победу на чемпионате мира, в серии буллитов оказавшись сильнее Великобритании.
Франция — Казахстан — 2:1
Сборная Франции в упорной борьбе оказалась сильнее команды Казахстана. Это первая победа французов на турнире.
Австрия — США — 2:3 ОТ
Сборная США одержала волевую победу над австрийцами в овертайме. Решающую шайбу забросил Люк Хьюз.
Дания — Швейцария — 0:6
Швейцарцы разгромили команду Дании, забросив шесть безответных шайб. Это вторая победа для швейцарцев на текущем чемпионате мира.
Чехия — Швеция — 3:5
Шведская команда переиграла чехов, забросив пять шайб. Два балла набрал экс-форвард ЦСКА Лукас Валльмарк. У чехов набрал три балла Роман Червенка, выступавший в КХЛ за «Авангард» и СКА.
Турнирная таблица ЧМ-2022
- 15 мая 2022
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