Результаты третьего игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Сегодня, 15 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл третий день чемпионата мира по хоккею — 2022. Было сыграно шесть встреч: по три в группах A и B.



Италия — Канада — 1:6



Сборная Канады одержала вторую победу на турнире, разгромив Италию. У канадцев отличились Трэвис Санхайм, Джош Андерсон, Николя Руа, Кент Джонсон, Дайсин Мэйо и Ноа Грегор.

Норвегия — Великобритания — 4:3 Б



Сборная Норвегии одержала первую победу на чемпионате мира, в серии буллитов оказавшись сильнее Великобритании.

Франция — Казахстан — 2:1



Сборная Франции в упорной борьбе оказалась сильнее команды Казахстана. Это первая победа французов на турнире.

Австрия — США — 2:3 ОТ



Сборная США одержала волевую победу над австрийцами в овертайме. Решающую шайбу забросил Люк Хьюз.

Дания — Швейцария — 0:6



Швейцарцы разгромили команду Дании, забросив шесть безответных шайб. Это вторая победа для швейцарцев на текущем чемпионате мира.

Чехия — Швеция — 3:5



Шведская команда переиграла чехов, забросив пять шайб. Два балла набрал экс-форвард ЦСКА Лукас Валльмарк. У чехов набрал три балла Роман Червенка, выступавший в КХЛ за «Авангард» и СКА.

Турнирная таблица ЧМ-2022