Владислав Наместников забил свой первый гол в текущем сезоне плей-офф НХЛ

В эти минуты в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» проходит седьмой матч серии 1/4 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Даллас Старз».



На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче в пользу гостей – 2:1.



На 23-й минуте матча российский нападающий Владислав Наместников забил свой первый гол в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Россиянин вывел свою команду вперёд после передач Джо Павелски и Джейсона Робертсона. Таким образом, у Наместникова в этом сезоне плей-офф 7 сыгранных матчей, одна заброшенная шайба и один результативный пас.



Счёт в серии на данный момент – 3-3. Победитель пары определится в этом матче.