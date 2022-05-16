Владислав Наместников забил свой первый гол в текущем сезоне плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» проходит седьмой матч серии 1/4 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Даллас Старз».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче в пользу гостей – 2:1.
На 23-й минуте матча российский нападающий Владислав Наместников забил свой первый гол в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Россиянин вывел свою команду вперёд после передач Джо Павелски и Джейсона Робертсона. Таким образом, у Наместникова в этом сезоне плей-офф 7 сыгранных матчей, одна заброшенная шайба и один результативный пас.
Счёт в серии на данный момент – 3-3. Победитель пары определится в этом матче.
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