В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся последний, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма, благодаря чему они с тем же счётом выиграли серию. Победный гол на счету россиянина Артемия Панарина.

После заброшенной Артемием шайбы, которая, к слову, обеспечила «Рейнджерс» выход в полуфинал Восточной конференции, целая группа одноклубников набросилась на Панарина возле бортика, ликуя и празднуя победу в серии.

ВИДЕО реакции игроков «Рейнджерс» на гол Артемия Панарина и сам гол можно посмотреть в телеграмм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, в полуфинале Востока «Рейнджерс» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».