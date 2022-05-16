Тренер «Питтсбурга» — о поражении от «Рейнджерс»: было ощущение, что контролировали игру

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся последний, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма, благодаря чему они с тем же счётом выиграли серию. Победный гол на счету россиянина Артемия Панарина.

После матча главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан высказался об итогах игры.

«Ни разу я не чувствовал себя на скамейке запасных так, будто мы находимся в осаде, у нас проблемы, или мы не успеваем за соперником. На скамейке запасных было ощущение, что мы контролировали игру, что мы вели её правильно», — приводит слова Салливана пресс-служба клуба.

Напомним, «Рейнджерс» вышел в полуфинал Восточной конференции, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Питтсбург» покинул турнир.