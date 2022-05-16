Стали известны все пары второго раунда плей-офф НХЛ

Стали известны все пары второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился седьмой матч серии 1/4 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Победу в этом матче в овертайме одержали хозяева, счёт – 3:2. Общий счёт в серии 4-3 в пользу «Калгари». Их соперником в полуфинале станет «Эдмонтон Ойлерз».
Также сегодня, 16 мая, «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в седьмом матче серии благодаря голу российского нападающего Артемия Панарина в овертайме (4:3). Команда встретится в следующем раунде с «Каролиной Харрикейнз», которая выиграла серию у «Бостон Брюинз» (4-3).
Благодаря победе «Тампа-Бэй Лайтнинг» над «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче (2:1) стала известна и другая пара второго раунда плей-офф НХЛ.
«Молнии» встретятся с «Флоридой Пантерз», которая прошла «Вашингтон Кэпиталз».
Последняя пара второго раунда – «Колорадо Эвеланш» – «Сент-Луис Блюз». Первые в начале своего пути одолели «Нэшвилл Предаторз» (4-0), а «Блюз» были сильнее в паре с «Миннесотой Уайлд» (4-2).
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