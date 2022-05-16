Вячеслав Буцаев назначен главным тренером «Витязя»

Подмосковный «Витязь» назвал имя нового главного тренера команды, им стал Вячеслав Буцаев. Также клуб объявил его ассистентов.



В тренерском штабе продолжит работу Максим Николаевич Бец, отвечающий за нападающих, и тренер вратарей Андрей Витальевич Малков.



Вячеслав Геннадьевич Буцаев – российский хоккеист и тренер, имеет опыт выступлений в российской лиге и за океаном. Двукратный чемпион России и призёр чемпионатов СССР, олимпийский чемпион 1992 года, чемпион мира 1993 года, серебряный призёр чемпионата мира 2002 года.



В качестве тренера Вячеслав Буцаев работал в системе ЦСКА ассистентом и главным тренером (2009–2013). С 2014 по 2017 год – главный тренер ХК «Сочи». С декабря 2018-го по апрель 2021-го – главный тренер ХК «Нефтехимик».