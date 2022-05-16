«Питтсбург» четвёртый год подряд вылетел после первого раунда Кубка Стэнли

«Питтсбург Пингвинз» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:4 (ОТ) и проиграл серию 3-4, хотя вёл 3-1.
В предыдущих трёх годах «Пингвинз» также вылетали после первого раунда, а последний раз выходили в полуфинал конференции ещё в 2018 году.
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся последний, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма, благодаря чему они с тем же счётом выиграли серию.
В составе «синерубашечников» отличились Крис Крайдер, К'Андре Миллер, Мика Зибанеджад и Артемий Панарин. Российский нападающий забил в овертайме и принёс победу своему клубу в серии. Ему ассистировали Адам Фокс и Мика Зибанеджад.
У «Питтсбурга» забивали Дэнтон Хайнен, Джейк Гюнцель, а также Эван Родригес. Российский форвард Евгений Малкин результативными действиями в этой игре не отметился.
- 16 мая 2022
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