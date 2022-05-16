Гендиректор «Салавата»: по именам мы не будем главными претендентами на Кубок Гагарина

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал переговоры клуба с потенциальными новичками.
«Идут ли переговоры с Иваном Дроздовым? Мы им интересуемся. Мы сделали своё предложение, теперь ждём развития событий. Игрок принадлежит «Спартаку», у них есть свои цели. Там Роман Беляев, который работал у нас. Он щепетильно относится ко всем моментам.
Могу ли сказать что-то про Эдди Паскуале? У нас было предложение, но переговоры мы не ведём.
Болельщики переживают, что «Салават» упустит всех игроков? Ничего страшного. Показывать работу путём скупки фамилий за большие деньги – не наш путь. У нас были предложения, многие игроки хотели к нам, но условия нам не подходили.
Вы заметили, какие длинные сейчас у всех контракты? Это говорит о том, что они вкладывают туда сегодняшний рынок. Неизвестно, что будет через полгода. Мы не можем смотреть в дальнюю, как это делают игроки. Мы не хотим быть разочарованными. Молодёжь, которая у нас есть, даёт нам спать спокойно — пусть по именам мы не будем главными претендентами на Кубок Гагарина.
Сколько процентов, что Андрей Кареев окажется в «Салавате»? 50 на 50. У меня с ним состоялся личный разговор, я сказал ему о нашем предложении. Он должен принять решение до конца мая. Тогда начнутся переговоры, – цитирует Баширова YouTube-канал «Роман с хоккеем».
- 16 мая 2022
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