Хара, Прайс и Хейз номинированы на «Билл Мастертон Трофи», вручаемый за верность хоккею

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Здено Хара, нападающий «Филадельфии Флайерз» Кевин Хейз и голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс номинированы на «Билл Мастертон Трофи», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
Напомним, это награда, ежегодно вручаемая хоккеисту Национальной хоккейной лиги, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.
В прошедшем регулярном сезоне НХЛ 45-летний Хара провёл 72 матча, набрав 14 (2+12) очков при показателе полезности "+8". На счету 30-летнего Хейза 48 сыгранных встреч, в которых он набрал 31 (10+21) балл при общей полезности "-20". 34-летний Прайс принял участие в пяти матчах, отразив 87,8% бросков при коэффициенте надёжности 3,63.
- 16 мая 2022
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