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Сборная Германии по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира, переиграв Францию

Сборная Германии по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира, переиграв Францию
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Сборная Германии обыграла команду Франции в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1). Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».

В составе немецкой сборной отличились Даниэль Фишбух, Александер Эль и Леонард Пфёдерль. У команды Франции голы забили Александр Тексье и Юго Галле.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Ранее немецкая команда уступила на турнире Канаде (3:5), а также обыграла Словакию (2:1). Французы уступили словакам (2:4) и обыграли Казахстан (2:1). Сборная Германии занимает третье место в таблице группы А, набрав шесть очков после трёх матчей. Франция — шестая, заработав три балла за три игры.

В следующем матче Германия сыграет с Данией (19 мая, 16:20 мск), Франция — с Италией (18 мая, 16:20 мск).

ЧМ-2022. Группа A
16 мая 2022, понедельник. 20:20 МСК
Франция
Окончен
2 : 3
Германия
0:1 Фишбух (Пфёдерль, Михаэлис) – 02:04 (5x4)   1:1 Тексье (Бозон, Шакиашвили) – 14:48 (5x4)   1:2 Эль (Биттнер, Кастнер) – 17:51   2:2 Галле (Бертран, Клеро) – 31:18   2:3 Пфёдерль (Нёбельс, Михаэлис) – 45:45 (5x5)
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