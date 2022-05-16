Сборная Германии по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира, переиграв Францию

Сборная Германии обыграла команду Франции в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1). Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».



В составе немецкой сборной отличились Даниэль Фишбух, Александер Эль и Леонард Пфёдерль. У команды Франции голы забили Александр Тексье и Юго Галле.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Ранее немецкая команда уступила на турнире Канаде (3:5), а также обыграла Словакию (2:1). Французы уступили словакам (2:4) и обыграли Казахстан (2:1). Сборная Германии занимает третье место в таблице группы А, набрав шесть очков после трёх матчей. Франция — шестая, заработав три балла за три игры.



В следующем матче Германия сыграет с Данией (19 мая, 16:20 мск), Франция — с Италией (18 мая, 16:20 мск).