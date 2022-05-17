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Форвард «Эдмонтона»: Макдэвид — не одинокий рейнджер, пытающийся быть главным в команде

Форвард «Эдмонтона»: Макдэвид — не одинокий рейнджер, пытающийся быть главным в команде
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Дерек Райан прокомментировал игру вместе с капитаном «нефтяников» Коннором Макдэвидом.

«Я не думаю, что он одинокий рейнджер, пытающийся быть главным в команде. У «Эдмонтона» есть отличная группа игроков, которые пытаются быть вместе на одной волне. Коннор — великий лидер. Для всех нас большая честь играть с ним и идти в бой. Он, очевидно, демонстрирует одно из лучших выступлений, которые я когда-либо видел, весело сплотиться вокруг него. Но я думаю, что у нас есть хорошая группа игроков, кто также взялся за работу», — цитирует Райана официальный сайт НХЛ.

В текущем плей-офф на счету Макдэвида 14 (4+10) очков в семи матчах. Напомним, «Эдмонтон» в следующей серии сыграет с «Калгари Флэймз».

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